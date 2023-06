Mondial 2023 féminin : Le Maroc connaît les 28 joueuses présélectionnées

Le sélectionneur national Reynald Pedros a dévoilé, lundi au complexe Mohammed VI de Maâmora, une pré-liste des 28 joueuses participantes au stage de préparation qui se tient en Autriche, du 20 juin au 9 juillet, pour la participation du Maroc au Mondial 2023 féminin de football, prévu du prévu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle Zélande. Les Lionnes de l’Atlas font partie du groupe H, avec l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud.

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de football a programmé trois matchs amicaux pour avant la prochaine Coupe du monde. La sélection marocaine affrontera d’abord l’Italie le 1er juillet, avant de croiser le fer avec la Suisse et la Jamaïque, respectivement le 5 et le 16 du même mois.

La liste des joueuses convoquées :

Khadija Er-rmichi (AS FAR) - Ines Arouaissa (AS Cannes, France) - Zouhir Assia (Chabab Mohammedia) - Rkia Mazraoui (Charleroi, Belgique) - Nouhaila Benzina (AS FAR) - Hanane Aït El Haj (AS FAR) - Ghizlane Chhiri ( AS FAR) - Siham Boukhami (AS FAR) - Nesryne El Chad (LOSC, France) - Yasmine Mrabet (FC Levante, Espagne) - Zineb Redouani (AS FAR) - Sabah Seghir (Naples, Italie) - Ghizlane Chebbak (AS FAR) - Najat Badri (AS FAR) - Anissa Lahmari (Guingamp, France) - Sarah Kassi (Fleury, France) - Elodie Nakkach (Servette Genève, Suisse) - Salma Amani (FC Metz, France) - Rosella Ayane (Tottenham, Angleterre) - Fatima Tagnaout (AS FAR) - Anissa Belkassmi (Orléans, France) - Sofia Bouftini (RS Berkane) - Kenza Chapelle (FC Nantes, France) - Fatima Gharbi (Europa Barcelone, Espagne) - Samya Hassani (Telstar, Pays-Bas) - Ibtissam Jraidi (Al-Ahli, Arabie Saoudite) - Imane Saoud (Servette Genève, Suisse) - Sakina Ouzraoui Dekki (Club Bruges)