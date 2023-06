Etats-Unis : Un nouveau consulat général du Maroc en service à Miami

Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a annoncé, ce lundi 19 juin, l’ouverture du consulat général du Maroc à Miami (Etats-Unis). Selon un communiqué consulté par Yabiladi, l’objectif de cette démarche est d’«alléger la pression» sur la représentation basée à New York et le service des affaires consulaires à Washington, qui ont jusque-là couvert une vaste zone administrative. Cette décision tient notamment compte de «la forte présence de la communauté marocaine dans plusieurs régions du monde». Jusque-là directrice de la diplomatie publique et des acteurs non-étatiques au sein du ministère, c’est Chafika El Habti qui est désormais désignée au nouveau poste. .

La diplomatie marocaine a également annoncé la désignation de deux consuls du Maroc en Libye, l’un à Benghazi et l’autre à Tripoli, quelques semaines après avoir indiqué que la question était à l’étude. Cette mesure est annoncée dans le cadre du processus plus global des nominations consulaires pour l’année 2023, avec 23 nouveaux consuls généraux affectés à leurs postes dans plusieurs pays, soit 38% du nombre total de représentations consulaires marocaines à l’étranger.

Dans ce même contexte, 39% des consuls généraux nouvellement nommés sont des femmes, affectées à postes consulaires importants, notamment aux Etats-Unis, au Canada et en Italie. Dans le cadre de la dynamique de promotion, 22% des postes pourvus ont été attribués à des consuls généraux «ayant réussi dans leur mission dans le cadre de postes consulaires importants ou stratégiques», ajoutent les Affaires étrangères.

Dans une démarche de valorisation de l’expérience consulaire, 26% des consuls généraux nouvellement nommés sont pour leur part d’anciens consuls ayant une expérience à des postes de responsabilité dans les services centraux du ministère, ou au niveau des missions diplomatiques, selon la même source. Afin de promouvoir par ailleur les jeunes cadres, 52% des consuls généraux concernés par ce mouvement sont nommés pour la première fois.