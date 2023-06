Libye : Le Maroc nomme des consuls à Benghazi et à Tripoli

Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a annoncé la nomination de deux consuls du Maroc en Libye, l’un à Benghazi et l’autre à Tripoli. Il s’agit respectivement de Saïd Benkirane et de Bouzidi Raihani, selon un document consulté par Yabiladi. Le premier a précédemment rempli la fonction de vice-consul à Liège, en Belgique, tandis que le second a été consul du Maroc à Milan, en Italie. L’ouverture de ces deux postes intervient quelques semaines après que le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a indiqué dans ses réponses aux questions orales au sein de la Chambre des représentants que l’ouverture de ses représentations en Libye était à l’étude.

Ces nominations sont également rendues officielles dans un contexte où les contours de la transition politique semblent se dessiner en Libye, après que la commission mixte (6+6) des représentants issus du Parlement et du Haut Conseil d’Etat libyen sont arrivés à un commun accord pour la rédaction des lois électorales, de manière à tenir un scrutin législatif et présidentiel d’ici la fin de l’année. Sur deux semaines, ces réunions se sont d’ailleurs tenues au Maroc, dans la ville de Bouznika. A l’issue de ces travaux, le ministre marocain des Affaires étrangères a salué les deux parties pour les résultats de ces négociations, dont les représentants libyens se sont félicités de part et d’autre.

Cette double désignation est annoncée dans le cadre du processus plus global des nominations consulaires pour l’année 2023, avec 23 nouveaux consuls généraux affectés à leurs postes dans plusieurs pays, soit 38% du nombre total de représentations consulaires marocaines à l’étranger. Selon un communiqué du département, ces mouvements tiennent compte de «la forte présence de la communauté marocaine dans plusieurs régions du monde».