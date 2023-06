La Banque mondiale approuve un prêt de 450 M$ pour la Santé au Maroc

Dans un soucis de renforcement de la qualité du système sanitaire au Maroc, la Banque mondiale a donné son accord, ce lundi, pour l'octroi d'un prêt de 450 millions de dollars. Un communiqué de l'institution financière indiique que ce prêt vise à soutenir le Maroc dans la mise en oeuvre de l’une «des réformes du système de santé les plus ambitieuses et les plus complètes au monde», démontrant ainsi son engagement à développer le capital humain.

Pour Jesko Hentschel, directeur pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale, cet argent favorisera l'établisement d'un système de santé capable de «mesurer et d’améliorer continuellement l’accès aux soins et la qualité des prestations pour tous». Denizhan Duran, économiste santé et responsable du programme à la Banque mondiale, soutient que cette reforme améliorera «les résultats dé santé» et procurera «des avantages économiques» pour les professionnels du domaine.

La Banque mondiale assure qu'avec les priorités nationales, le programme renforcera également la capacité du système sanitaire du Maroc à lutter contre la vulnérabilité climatique, et à mettre l’accent sur l’égalité des sexes et l’engagement citoyen.