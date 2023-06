Maroc : Saïdia Resort a accueilli le Raid Med 2023

Le Saïdia Resort a accueilli, du 14 au 18 juin, le Raid Med, sous forme de compétition par équipe mixte dans les villes de Nador et de Saïdia. Il s'agit d'une aventure solidaire et éco-responsable en partenariat, offrant aux participants des paysages à couper le souffle entre montagnes, forêts et mer pour les passionnés d'aventures sportives.

Dans un communiqué, les organisateurs ont indiqué que cet évènement s'était déroulé autour des activités de trois à quatre épreuves, telles que le trail, le VTT, la natation, le canoë, ainsi que des épreuves surprises. Les équipes constituée de deux femmes et un homme compétissent aussi dans un souci d'apporter leur soutien actif à l'association Les Amis du Ruban Rose, pour l'accompagnement et l'aide au rétablissement des femmes atteintes de cancer du sein.

Par cette compétition 2023, le Saïdia resort en collaboration avec l'Oriental Legends ont lancé la saison des évènements sportifs de la station, montrant leur capacité à accueillir des rencontres de telle envergure, ce qui donne à la région la possibilité d'accueillir des compétitons plus grandes comme le Frenchman Triathlon.