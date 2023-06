Jazzablanca : Plus que 3 jours avant l'ouverture du festival

Le festival de Jazzablanca donnera le coup d'envoi pour sa 16e édition, du 22 au 24 juin 2023 à Casablanca. Deux scènes mythiques abriteront les festivités de cet évènement, Anfa Park, en entrée payante et la Place des Nations unies, en accès gratuit. Il s'agira pour les adèptes du jazz de découvrir des étoiles montantes au niveau nationale sur la scène BMCI du centre ville de Casablanca.

Selon un communiqué du comité d'organisation, six groupes, Izouran N-Sahara, Sound of Mint, Khmissa, Tarwra N-Tiniri, Badil et Jubantouja, se succèderont afin d'offrir des concerts sur la place des Nations unies. Tandis que du côté de Anfa park, de plus gros morceaux feront la fête avec le publics dans des rythmes aussi bien folkloriques qu'inernationaux.

Toujours selon le communiqué, un village Jazzablanca sera établi au parc d'Anfa afin de permettre aux participants de bénéficier d'activités sur place et vivre tous le temps du festival dans un même engouement.

Le Jazzablanca est un festival lancé en 2006 qui a pour but de réunir la ville de Casablanca et tout le royaume du Maroc autour de cette musique.