Drame de Melilla - Nador : Cinq organisations portent plainte

Un an après la tragédie frontalière de Melilla, ayant fait au moins 23 morts selon le bilan officiel, cinq organisations de défense des droits humains ont déposé plainte auprès du tribunal d'instruction de l'enclave espagnole pour l'ouverture d'une enquête sur les faits du 24 juin 2022 à la côture avec Nador. La coordination de Barrios, Caminando Fronteras, Extranjeristas en Red, l'Association pour les droits humains en Espagne et Associació Lab 38 ont réclamé ce vendredi au tribunal une «enquête exhaustive et sous la protection du droit international des droits de l'homme».

Selon Publico, les organisations ont mentionné dans un communiqué commun que les interventions des forces de sécurité espagnoles et marocaines «sont suffisamment graves pour engager cette procédure judiciaire». Selon les ONG, même si la requête n'a pas été introduite au parquet pour cause de recherche «insuffisante», leur demande «n'est en aucun cas pour pointer du doigt qui que ce soit». Il s'agit pour eux, de «clarifier les fait et que les victimes puissent avoir accès à une justice qui leur a été refusée pendant tout ce temps».

Selon le Consortium international Lighthouse Reports, au moins un décès a eu lieu durant cette traversée sur le sol espagnol, contrairement à ce qui a été avancé par le ministre de l'Intérieur espagnol Fernando Grande-Marlaska. Il estime aussi que 470 refoulements avaient été enregistré non conformément au droit international. Sonia Ros, de l'Associació Lab 38, espère que la justice ouvrira «une enquête indépendante et impartiale sur les faits dénoncés» dans les prochains mois afin d'identifier les responsables des actes et situer les responsabilités.

Le 24 juin 2022, près de 2 000 migrants ont tenté de traverser la clôture terrestre entre Melilla et Nador. Le bilan officiel retient que les violences ont fait 23 morts et 77 autres blessés parmi les migrants, ainsi que 140 autres blessés parmi les membres des autorités marocaines. Mais au Maroc, des ONG estiment que le nombre de décès serait plus élevé, sans compter les disparus.