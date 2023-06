Le ministre israélien de l’Innovation au Maroc

Le ministre israélien de l’Innovation, de la science et de la technologie, Ofir Akunis, effectue ce lundi une visite officielle au Maroc, à l’invitation de son homologue, le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, rapportent des média en Israël. A Rabat, les deux parties abordent les initiatives de coopération dans divers domaines tels que l'agritech, la food-tech, l'eau et l'intelligence artificielle. Sur l'agenda d'Akunis figurent aussi des réunions avec d'autres ministres, ainsi que les représentants de la communauté juive du royaume.

«Je suis heureux et enthousiasmé d'effectuer ma première visite officielle au Maroc. Pendant mon mandat de ministre de la Coopération régionale, j'ai eu l'honneur de voter en faveur de l'accord de paix et du renouvellement des relations entre Israël et le Maroc», a déclaré Akunis avant de prendre un vol à destination du royaume.

En mars dernier à New York, le ministre israélien a déjà rencontré Nizar Baraka, ministre de l’Eau et de l’équipement, en marge de la conférence des Nations unies sur l'eau. C’était, d’ailleurs, la première rencontre officielle entre un membre du gouvernement Netanyahu et son homologue marocain.

La semaine dernière, le ministre israélien de l’Intérieur et de la santé, Moshé Arbel, s’est réuni à Rabat avec Abdelouafi Laftite et Khalid Ait Taleb.