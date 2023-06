Maroc - Espagne : La CECE a des exigences pour le futur gouvernement

La Confédération des hommes d'affaires de Ceuta (CECE) a dévoilé, dimanche, un ensemble de revendications à l'endroit du futur gouvernement qui sera issu des élections du 23 juillet prochain en Espagne. Parmi celles-ci, l'ouverture «sans délai» de la douane commerciale avec le Maroc au niveau du point de passage de Tarajal.

Après seulement trois essais pilotes de passage de marchandises par ce post frontaliers depuis janvier, les employeurs de la ville de Ceuta estiment que les nouveaux dirigeants espagnols devront «normalier et améliorer la frontière». Pour la CECE, en prenant ces décisions, le gouvernement revigorera l'économie de l'enclave, dont la situations des entreprises est qualifiée d'être «au bord du gouffre».

En outre, le patronat de Ceuta a demandé que des mesures «urgentes et concrètes» soient prises pour réduire le coût du transport, des personnes et des marchandises entre Ceuta et la péninsule. Cela favoriserait, selon les entrepreneurs, le développement du secteur touristique dans la zone.

Dans le sillage des élections prévues en Espagne le 23 juillet prochain, la CECE a adressé sa lettre à tous les partis politiques qui participeront à ce scrutin.