La Mauritanie présente à un forum de soutien au Polisario en Algérie

Alger accueille un forum diplomatique dédié au soutien du Polisario. Le ministère des Affaires étrangères, partie organisatrice, a convié des pays africains et d’Amérique latine à prendre part à la rencontre. Ont répondu présents à l'invitation les ambassadeurs de la Mauritanie, Ouganda, Kenya, Nigeria, Ethiopie, Angola, Zimbabwe, Tanzanie, Mozambique, Ghana, Mali, Venezuela, Cuba, Pérou et la Colombie. Tous ces Etats reconnaissent la «République Arabe Sahraouie Démocratique».

L’Algérie a réitéré, à cette occasion, son engagement à consacrer son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité (2024-2025), à la défense de «la cause sahraouie, et l’application des résolutions des Nations unies et de l’Union africaine, conformément aux chartes des deux organisations», rapportent plusieurs médias locaux.

Le forum diplomatique de soutien au Polisario est une initiative algérienne, en coordination avec l’Afrique du sud, le Kenya et le Venezuela. La semaine dernière, le Polisario a organisé une rencontre similaire à Paris, largement boudée par les ambassadeurs des pays africains et d’Amérique latine.

Pour rappel, la Mauritanie avait opté pour la chaise vide, le 6 mai à Alger, lors de la réunion du Comité des chefs d’Etats-majors et des ministres de la Défense de la région d’Afrique du Nord (NARC, selon son acronyme en anglais).