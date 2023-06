Libye : Khalifa Haftar a fini par soutenir l’accord conclu au Maroc

Le 7 juin et après deux semaines de négociations à Bouznika, les représentants du Parlement libyen et du Haut Conseil d’Etat en Libye ont annoncé la conclusion d’un accord pour organiser des élections législatives et présidentielles vers la fin de cette année. Une signature saluée par les Nations unies, l’Union africaine ainsi que de nombreux Etats africains et arabes. Sur cette liste manquait, jusqu'à hier, le maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort en Libye.

Après une réunion tenue jeudi 15 juin à Benghazi avec le président du Parlement, Aguila Saleh Issa, l’autoproclamé chef de l’Armée nationale libyenne (ANL) a affirmé, dans un communiqué, «soutenir toute entente susceptible de conduire à la tenue d’élections bien organisées et transparentes, sans oppression, exclusion ou confiscation des droits d'aucune partie», rapporte un média libyen.

Le maréchal a exhorté les forces politiques du pays à l’Ouest comme à l’Est de «mettre fin aux divisions politiques et former un nouveau gouvernement unifié de technocrates, chargés d’organiser des élections dans l’ensemble du pays».

En plus du maréchal Haftar, onze partis libyens appuient l’accord conclu au Maroc, ajoute la même source.