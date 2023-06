Etats-Unis : Les élus appuient la nomination d’un envoyé pour les Accords d’Abraham

A une écrasante majorité, 413 voix pour et 13 contre, la Chambre des représentants des Etats-Unis a adopté une loi autorisant l’administration Biden à nommer un envoyé spécial pour les accords d’Abraham. Celui-ci sera chargé d'encourager d’autres pays à suivre l’exemple des Emirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc, ayant normalisé leurs relations avec Israël en 2020, rapportent des médias israéliens.

L’envoyé devra également renforcer les accords existants entre Israël et les pays à majorité musulmane, tout en «coordonnant les efforts au sein du gouvernement américain et en s’engageant diplomatiquement avec les gouvernements étrangers, les organisations non-gouvernementales et d’autres parties prenantes», indique la proposition bipartite introduite par le député démocrate Ritchie Torres et son collègue républicain Michael Lawler. Le Sénat est appelé à adopter l’initiative parlementaire pour qu’elle ait force de loi.

Aux Etats-Unis, des sénateurs républicains et démocrates ont lancé, en janvier 2022, l’«Abraham Accords Caucus». L’instance destinée à «encourager les partenariats entre les Etats-Unis, Israël, le Etats arabes et les autres pays (…), renforcer et étendre les Accords d’Abraham, en faisant la promotion des avantages de la normalisation des relations avec Israël», indiquaient se promoteurs dans un communiqué. Le lobby ambitionne de convaincre l’administration Biden de s’engager à «financer, par le biais de la Société internationale de financement du développement et l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, des projets de coopération au service des Accords d’Abraham».

Pour rappel, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avaient reçu, en janvier dernier à Rabat, une délégation parlementaire américaine composée de sept sénateurs membres de l’«Abraham Accords Caucus» conduite par James Lankford (républicain), et Jacky Rosen (démocrate). Le royaume était la première étape d’une tournée qui a menée ensuite les parlementaires vers les Emirats arabes unis, Bahreïn et Israël.