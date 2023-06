Accord de pêche : En Espagne, la flotte andalouse comptabilise déjà ses pertes

La député du groupement parlementaire andalou de VOX, Purificación Fernández, s'est alarmé, jeudi en plénière, au sujet des «graves conséquences que subira la flotte andalouse» en cas de non-renouvellement de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Selon le député du parti d'extrême droite, l'expiration de cet accord, le 17 juillet 2023, devrait s'accompagner d'une «perte importante» estimée à «plus de 4 millions d'Euros» pour les ports de la région d'Andalousie, en particulier celui de Cadix.

La parlementaire a déploré que de telles décisions soient «prises dans les bureaux à Bruxelles», tandis que les pêcheurs sont relégués au second plan, subissant les retombées de cette rupture. L'accord de pêche avec le Maroc soutient que plus «de 500 familles de pêcheurs» en Andalousie seulement. Le parlementaire VOX a ainsi défendu la nécessité pour l'Espagne d'avoir «un ministre de l'Agriculture et de la pêche qui défende, une fois pour toutes, les intérêts des pêcheurs espagnols dont dépendent tant de familles».

L'Espagne génère 20% de la production européenne totale de pêche. Au sein de l'Union européenne, elle est le premier Etat membre dans ce secteur.