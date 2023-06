Madrid : La Tour Mohammed VI primée pour son ingénierie

La Tour Mohammed VI de Rabat a été récompensée par le Prix de la meilleure performance en termes de projets d’ingénierie, lors du Caminos Madrid 2022. Ce palmarès annuel, décerné par le Collège des Ingénieurs Civils de Madrid, est considéré comme une distinction de référence dans le monde de la construction. Lors d’une cérémonie au Matadero Madrid, le Prix a été remis à O Tower, filiale de O Capital Group, présidée par Othman Benjelloun, maître d’ouvrage de la tour, et à la société Bernabeu ingenieros, bureau d’étude en charge de la conception de la structure.

Avec un structure ayant nécessité 13 000 tonnes de béton pour ses fondations et 8 520 tonnes de charpente métallique, la Tour Mohammed VI abritane un programme immobilier à usage mixte, constitué de composantes résidentielle, hôtelière, de bureaux et de services, le long de 55 étages pour une hauteur totale de 250 mètres.

Son approche architecturale concentre les principaux usages (bureaux, logements, hôtels) sur le côté Nord, face au Bouregreg, à la Tour Hassan et au Grand théâtre de Rabat. Le noyau des flux verticaux (ascenseurs et escaliers) est placé de manière excentrique, de même que l'ensemble des zones techniques situées du côté Sud de chaque étage, renforçant la continuité et la verticalité de la tour.

Cette configuration a permis de revêtir la façade sud de panneaux photovoltaïques, participant ainsi aux actions d’efficacité énergétique portées par le projet et visant l’obtention de la double certification LEED Gold et HQE. Les dalles de planchers sont réalisées avec une structure mixte, composée de poutres métalliques disposées radialement et d'une dalle en tôle composite.

Les bâtiments de grande hauteur nécessitent des configurations structurelles robustes et des systèmes de construction complexes. Par son emplacement dans une zone sismique, la construction de la Tour Mohammed VI a nécessité des fondations profondes, adaptées aux conditions géotechniques, utilisant des modules de murs diaphragmes de 65 m de profondeur.

Ces défis et les solutions adoptées à cet effet ont conduit les professionnels espagnols à saluer la performance de la Tour Mohammed VI en termes de design et d’ingénierie.