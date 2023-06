Maroc : Les enjeux de la cybersécurité pour les entreprises et les institutions publiques

La ville de Casablanca a abrité, mercredi 14 juin, la première édition Afrique du Wavestone insight cyber day organié par le cabinet Wavestone. Après plusieurs années d'organisation dans divers pays, Wavestone positive way a choisi le Maroc pour accueillir cette édition. Selma Bennani, chargée du Wavestone Casablanca, souligne auprès de Yabiladi que c'est «la première d'une longue série à venir». Dans sa présentation, elle a expliqué que l'évènement présentait les axes majeurs d'intervention du cabinet. Ils portent essentiellement sur trois thèmes : «le Wavestone system Benchmarking», «les enjeux cybersécurité 2030» et «le programme de sensibilisation».

Les experts venus d'Europe et du Maroc ont pointé l'état de la menace de cybercrime et les nouvelles cibles qui sont visées. Comme exemple, Matthieu Garin, partner et responsable de la global practice cybersécurité, est parti de l'attaque qu'a subi l'hôpital de Corbeilles Essonnes en août 2022, en France pour présenter les ransomwares. Pour lui, ce modèle d'attaques constitue 60% des cyberattaques annuelles traitées dans le monde, avec une moyenne de 25 par jour. Elles peuvent varier mais dans 21% des cas, elles visent les systèmes de sauvegarde. Toujours selon Garin, pour ne plus être une proie facile, les entreprises doivent rester à jour quant à leur niveau de maturité en cybersécurité.

Les institutions publiques plus vulnérables

En 2023, sur un échantillon de 150 entreprises environ, Wavestone a constaté que ses clients avait atteint la note de 49/100, soit trois points de plus qu'en 2022. Au Maroc, la note de maturité atteint les 51/100 sur un échantillon de moins de dix entreprises partenaires. Pour Frédéric Goux, partner et membre de l'EXCOM de Wavestone, «cela montre que les clients évoluent dans leur gestion de la prévention des cyberattaques». Aussi, précise-t-il, les attaquants se redirigent de plus en plus vers des cibles faciles d'accès, telles que les institutions publiques. Ces dernières, selon l'expert, ne consacrent pas un budget suffisant dans la gestion de leurs données, ce qui les rend plus vulnérables. Selon Goux, «la capacité d'atteindre un bon niveau de maturité dans la prévention à la cybersécurité repose sur la gestion de la vulnérabilité, la sensiblisation, active directory, les EDR et la gestion de crise». Il explique que cette boucle permet à une entreprise de s'assurer un certains niveau de maturité dans les préventions d'attaque.

Othmane Berrada, manager de Wavestone Maroc, a quant à lui exprimé sa satisfaction devant la tendance marocaine à se projeter dans la cyber prévention. Selon lui, la majorité des entreprises clientes allouent 5% de leurs chiffre d'affaire annuel au budget IT. Dans ce sens, il a appelé les chefs d'entreprises et les responsables présents à se tourner vers des solutions de prévention. Elles permettent d'éviter des incidents irrépréhensible dans la gestion de leurs données.