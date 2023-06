Accord de pêche : L’Andalousie exige des aides pour ses chalutiers au Maroc

Le gouvernement de la région autonome de l’Andalousie a réitéré son appel à Pedro Sánchez d’allouer des aides urgentes aux 47 chalutiers andalous, qui seront impactés par le non-renouvellement de l’accord de pêche avec le Maroc.

«Nous encourageons Bruxelles et le gouvernement espagnol à conclure un nouvel accord et dans le cas échéant, qu’ils préparent un mécanisme pour aider les hommes et les femmes touchés par l'arrêt de la pêche» dans les eaux marocaines, a déclaré la conseillère à l’Agriculture et la pêche, Carmen Crespo.

La semaine dernière, la responsable a indiqué que le retour de la flotte andalouse des eaux atlantiques du Maroc mettrait en arrêt près de 500 membres d’équipage. Elle a alors exigé du ministre espagnol de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation, le socialiste Luis Planas, «qu’il fasse le maximum de leadership possible auprès de Bruxelles» pour convaincre la Commission européenne «d’ouvrir immédiatement des négociations avec le Maroc, en vue de parvenir à une solution définitive et, dans les meilleurs délais, de cet important accord de pêche», qualifié selon elle de «fondamental dans l’économie du secteur en Andalousie».

La Commission européenne écarte l’ouverture de négociations avec le Maroc pour le renouvellement de l'actuel accord de pêche, qui arrive à terme le 17 juillet prochain.