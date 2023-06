Afrique : Visa annonce lance un programme Fintech Accelerator

Jusqu’à 40 fintechs d’Afrique, entre stratups et entrepreneurs, peuvent désormais bénéficier du soutien annuel de Visa en accédant à des possibilités de formation, de connections, de technologie et d’investissement. Dans le cadre du nouveau programme Visa Africa Fintech Accelerator, l’objectif est ainsi de «favoriser l’essor de la communauté des start-up africaines». Cette initiative a été présentée par le président exécutif de Visa, Alfred F. Kelly Jr., lors du Bloomberg New Economy Gateway Africa à Marrakech (Maroc), qui s’est clôturé mercredi 14 juin.

«Le Visa Africa Fintech Accelerator permettra à 40 startups chaque année d’accélérer et de se développer grâce à un programme de formation intensif de trois mois, axé sur le développement de l’entreprise et le mentorat. A l’issue du programme, Visa envisage de soutenir davantage la croissance de la fintech en réalisant des investissements en capital dans des entreprises participantes sélectionnées, tout en accélérant leur lancement commercial grâce à l’accès à la technologie et aux ressources de Visa», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Le lancement du programme fait suite au récent engagement de Visa à investir 1 milliard de dollars dans la transformation numérique en Afrique, dans une vision à long terme à même de «faire progresser les économies africaines et à favoriser une croissance inclusive». Visa indique que «les startups Fintech de toute l’Afrique peuvent postuler pour faire partie du programme à travers deux phases de candidature ouvertes chaque année, à partir de juillet 2023». «Avec plus de 1 000 startups fintech africaines participant au concours Visa Everywhere Initiative (VEI) en 2022, les finalistes des éditions des pays africains de cette année seront invités à rejoindre le programme», soulignent les initiateurs.

Outre son engagement d’un milliard de dollars, Visa a lancé plusieurs programmes commerciaux pour faire progresser l’écosystème des paiements en Afrique. «Il s’agit notamment de l’établissement d’opérations locales en République démocratique du Congo, en Ethiopie et au Soudan pour aider à soutenir et à renforcer l’écosystème financier local», indique un communiqué de Visa, qui possède 10 bureaux en Afrique à partir desquels elle assure les paiements dans l’ensemble des 54 pays du continent.

Le but est aussi de «dévoiler le tout premier Innovation Studio de Visa pour l’Afrique subsaharienne, à Nairobi, au Kenya, afin d’offrir un environnement de pointe pour réunir les clients et les partenaires en vue de co-créer des solutions de paiement et de commerce prêtes pour l’avenir». Aussi, l’objectif sera aussi d’«introduire et développer de nouvelles technologies qui aident les consommateurs et les commerçants africains à effectuer et à recevoir des paiements numériques», de façon à réduire les coûts de transfert de fonds.

Dans le même cadre, de nouveaux programmes de soutien au renforcement de l’autonomie des femmes seront lancés, en collaboration avec des partenaires financiers comme She’s Next, avec des possibilités de financement, de mentorat et de mise en réseau des PME dirigées par des femmes, en Egypte, au Kenya, au Maroc et en Afrique du Sud.