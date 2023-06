Transavia France : Avec de nouveaux vols, Marrakech est accessible depuis 7 aéroports

A partir de l’hiver prochain, Transavia France proposera deux nouvelles liaisons vers Marrakech-Menara, au départ de Rennes et de Brest. La compagnie aérienne low cost entend ainsi proposer «toujours plus de possibilité de voyages à sa clientèle désireuse de partir en vacances et de retrouver famille et amis». Avec ces nouvelles lignes, la cité ocre devient la destination la mieux desservie par la filiale spécialise dans le vol à prix réduit du groupe Air France. En effet, ce programme s’ajoutera à celui déjà en place depuis Paris, Lyon, Nantes, Montpellier et Marseille. La destination sera alors proposée au départ de 7 aéroports français.

Les nouveautés en Bretagne enrichissent les liaisons, à travers Brest – Marrakech avec un rythme de deux vols par semaine, les mercredis et samedis, à partir de 39 euros TTC l’aller simple. Le premier vol est prévu le 1er novembre 2023. La deuxième ligne est celle de Rennes – Marrakech, au rythme de deux vols par semaine également, les jeudis et dimanches à partir de 41 euros TTC l’aller simple. Le premier vol dans ce cadre est prévu le 29 octobre 2023.

Avec cette programmation, les clients de la compagnie «disposent de nouvelles possibilités de voyages à tarifs abordables au départ des régions avec toujours la même qualité de service», a déclaré Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial et marketing pour Transavia France. De ce fait, les passagers peuvent d’ores et déjà planifier leurs vacances hivernales ou leurs déplacements familiaux.