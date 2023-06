Energie éolienne et solaire : Taqa Morocco prévoit des projets de 1 gigawatt

Taqa Morocco SA a annoncé des projets de développement éolien et solaire permettant de générer une puissance combinée de 1 gigawatt d’électricité, d’ici 2030. L’entité locale de la société émiratie Abu Dhabi National Energy Co. va aussi investir dans des projets de dessalement, selon le directeur général, Abdelmajid Iraqui Houssaini. Ces projets se veulent comme une contribution à la réponse au stress hydrique, dans un contexte où le royaume a subi quatre grandes périodes de sécheresse aiguë au bout de cinq ans, rappelle Bloomberg.

«Grâce à des investissements importants dans les énergies renouvelables et à l’adoption de technologies de réduction des émissions pour nos centrales au charbon, nous prévoyons que 35 à 50% de la capacité de Taqa Morocco proviendra des énergies renouvelables d’ici la fin de la décennie», a déclaré Houssaini lors du forum Bloomberg New Economy Gateway Africa, clôturé hier à Marrakech. Dans ce sens, une production dr 900 mégawatts d’énergie éolienne et 100 mégawatts d’énergie solaire est envisagée. En effet, les énergies vertes contribueront grandement à alléger le coût énergétique des stations de dessalement au Maroc.

«Notre objectif est de capitaliser sur l’expertise de notre groupe et de nos chaînes d’approvisionnement afin de devenir l’un des développeurs d’eau les plus compétitifs», a encore déclaré le responsable. Son entreprise s’est par ailleurs engagée à réduire son empreinte carbone d’au moins 25%, d’ici 2030.