Report du Forum du Néguev à la demande du Maroc

Citant des responsables israéliens et américains, le site américain Axios a rapporté que le gouvernement marocain avait demandé le report du Forum du Néguev pour la quatrième fois. La rencontre devrait se tenir le mois prochain, après avoir été fixée initialement pour mars. Les représentant arabes ont été dubitatifs quant à leur adhésion formelle à la politique menée par le gouvernement israélien d'extrême droite.

Le Forum du Néguev a été créé en mars 2022, lors d'une réunion en Israël à laquelle ont participé les ministres des Affaires étrangères d'Israël, d'Egypte, des Emirats arabes unis (EAU), de Bahreïn et du Maroc, ainsi que le secrétaire d'Etat américain. L'idée a été que le forum soit une plateforme de coopération multilatérale dans la région, concernant les domaines de la santé, de l'économie, du changement climatique, de l'eau et de la sécurité. Selon la même source, l'administration de Biden et les responsables du gouvernement israélien étaient optimistes quant à la tenue de la réunion le 25 juin, mais le Maroc a de nouveau demandé un report aux Etats-Unis reporter, en raison de la fête de l'Aïd al-Adha.

L'administration Biden et de nombreux Etats membres aspirent à changer le nom du forum et à utiliser un nom plus général, afin de persuader plus de pays de la région de rejoindre le forum. Le Maroc a demandé que le nouveau nom inclue le terme paix. Les responsables ont déclaré qu'il était proposé de le nommer Association pour la paix et le développement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.