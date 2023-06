Allemagne : Suspension de la possibilité de faire appel du refus de visa au Maroc

La possibilité de faire appel après un refus de visa sera temporairement suspendue pour les citoyens du Maroc, de Turquie et de Chine, en raison d'une augmentation considérable du nombre de demandes, a annoncé le ministère allemand des Affaires étrangères. Selon un communiqué, la levée des restrictions de voyage après la crise sanitaire et la reprise des demandes de titre de séjour ont fait que certaines sections de visa soient incapables de traiter toutes les requêtes, entraînant de longs délais d'attente pour les créneaux disponibles.

«Afin de créer des capacités supplémentaires de traitement des demandes de visa, nous permettant de réduire les délais d'attente, nous lançons un projet pilote en Chine, au Maroc et en Turquie dans lequel des remontrances – c'est ainsi qu'on appelle une objection contre le rejet d'une demande de visa – seront suspendues», indique le communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères. Ce dernier a déclaré qu'en dépit de la suspension des appels, la décision sur une demande de visa sera prise compte tenu de la même base juridique qu'avant. Tant que tous les documents requis seront soumis, les missions allemandes dans ces trois pays continueront à délivrer des visas, a assuré le département.

Selon le ministère, les remontrances sont un recours légal accordé volontairement et donc non prévu par la loi. Dans le cadre du projet pilote, le département a déclaré vouloir examiner si la suspension peut aider ses missions à l'étranger à augmenter le nombre de demandes traitées, réduisant ainsi les temps d'attente pour tous les voyageurs.

Cette décision intervient à un moment où un nombre croissant de personnes se plaignent du rejet de leurs demandes de visa pour l'Allemagne. En mai dernier, in rapport spécial a révélé que la Turquie avait le taux de rejet le plus élevé parmi cinq pays, pour le nombre de demandes de visa Schengen. Ces pays sont la Russie, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Maroc et l'Ukraine, dont les ressortissants ont soumis le plus de demandes au cours des huit dernières années.

Le taux de refus de la Turquie pour les demandes de visa Schengen, qui s'est élevé à environ 15% l'année dernière, a grimpé jusqu'à 50% en 2023.