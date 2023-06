La Commission européenne inquiète par l’ampleur de la sécheresse en Méditerranée occidentale

Depuis plus d'un an, plusieurs régions de la Méditerranée occidentale sont confrontées à un déficit des précipitations inquiétant. Associées à une fin d'hiver et un printemps relativement chaud et sec, les conditions météorologiques ont conduit à un assèchement des terres de la région, selon la Commission de l'Union européenne. D'après le nouveau rapport sur la sécheresse en Méditerranée occidentale de l'Observatoire mondial de la sécheresse Copernicus du CCR, publié mardi 13 juin, entre mai 2022 et avril 2023, le Maroc, à l'instar des autres pays de la région a connu une hausse moyenne des températures de 2,5 à 4°C. Les canicules records ont été qualifiées d'«intenses et longues».

L'indicateur combiné de sécheresse, de son côté, indique que presque l'ensemble des pays de la région ont atteint les deux formes d'alertes les plus aigües. Quant aux indicateurs du CCR, ils démontrent que la baisse des débit fluviaux est le fait du manque de précipitations. L'Espagne démeure le pays le plus touché de la zone, surtout en Andalousie, avec seulement 25% de reservoir d'eau restant.

Le secteur agricole en danger par manque d'eau

Les faibles précipitations de la période en méditerranée occidentale risquent d'avoir un impact dévastateur sur la végétation et par ricochet sur la croissance des cultures. A titre d'exemple, le stress végétal en Afrique du Nord pourrait conduire à des récoltes ratées ou à la réduction de la taille des fruits produits dans cette zone, en été.

Ces prévisions inquiétantes sont dûes, selon la commission de l'Union européenne, à une mauvaise «gestion durable des sols». Un constat du Réseau des marchés agricoles méditerranéens, paru le 31 mai dernier, laisse entendre qu'au contraire de la situation dans le Maghreb et la péninsule Ibérique, les précipitations dans les Balkans, en Italie, en France et en Turquie pourrait partiellement contrebalancer les effets de la sécheresse, favorisant une saison de récolte plus conséquente dans ces pays.

En Afrique du Nord et dans la péninsule ibérique, de graves impacts sur les cultures ont été signalés avec des semis réduits et retardés, et des rendements bien inférieurs aux prévisions de rendement moyen. Pour cela, elle adoptera «une proposition de loi sur les sols» garantissant la remise en bon état des sols des pays méditéranéens d'ici 2050. Le but pour la commission est de continuer à garantir une agriculture florissante pour limiter les risques d'insécurité alimentaire.

Mais pour le moment, toujours selon la commission, les scientifiques du CCR craignent que le prochain été aggrave la situation. En effet, un risque d'état critique des ressources d'eau pour la saison estivale rend importante, non seulement la surveillance mais aussi la planification des mesures de gestion de l'eau et d'adaptation à la sécheresse. En témoignent les conclusions du rapport présenté par l'instance de l'Union européenne.