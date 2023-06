Maroc : La conférence Bloomberg New Economy Gateway Africa se clôture à Marrakech

Les travaux de la première édition de la conférence Bloomberg New Economy Gateway Africa ont pris fin, mercredi 14 juin 2023 à Marrakech, après deux jours de débats autour des enjeux économiques et géopolitiques majeurs relevant de l’actualité. Organisé pour la première fois en Afrique sous la thématique à l’initiative du leader de l’information économique et financière Bloomberg, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), le programme de cette édition a réuni près de 200 décideurs économiques internationaux, politiques, des dirigeants de grandes entreprises et des leaders d’opinion.

Les principales thématiques abordées ont concerné, entre autres, le potentiel en matière d’infrastructures de l’Afrique, le potentiel en énergie propre, l’économie du sport en Afrique, la dette africaine, la santé et la stratégie de vaccination. Deux jours durant, les échanges et débats ont conclu qu’il existe un besoin pressant d’hydrogène vert en Afrique et que les gouvernements et les industries doivent prendre leurs responsabilités pour fournir des solutions en raison des effets croissants du réchauffement climatique.

Les participants ont aussi estimé que l’Afrique avait le plus grand potentiel pour l’hydrogène vert, mais que des défis subsistaient en matière de progrès technologique. Bien qu’elle dispose d’un grand potentiel en matière d’énergie propre, l’Afrique est confrontée à des défis liés au manque d’investissements dans des projets pourtant prometteurs, selon les participants. Concernant l’économie du sport, les intervenants ont indiqué que l’Afrique est considérée comme une opportunité à long terme en raison de sa croissance, de sa main-d’œuvre et de son potentiel de transition économique, notant que le continent bénéficiera de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et des plateformes permettant d’atténuer les risques.

Par ailleurs, les débats se sont penchés sur les dernières émissions de dette au Maroc, et qui reflètent un vrai gain de confiance des marchés internationaux vis-à-vis du Maroc, et démontrent le confort que les investisseurs internationaux ont par rapport au Maroc. Les discussions ont également porté sur l’éducation et l’emploi, qui représentent deux grands défis auxquels fait face le continent, avec un besoin pressant pour une formation de qualité en vue de doter les générations futures de compétences compétitives, à même de leur garantir une insertion fluide dans un marché mondial d’emploi en constante mutation.

Après une étape américaine et européenne, c’est le Maroc qui a été désigné pays hôte pour la déclinaison africaine de ce forum économique, fort de son positionnement de leader régional grâce à la vision royale.