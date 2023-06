Espagne-Maroc : FRS Iberia mobilise plusieurs ferry rapides pour l’opération Marhaba

FRS Iberia renforce ses opérations dans le détroit de Gibraltar, avec l’acquisition d’un navire à grande vitesse HSC «Artemis» d’Incat. Rebaptisé Poniente Jet, ce ferry rapide a été entièrement rénové, avec une capacité de 640 passagers, 180 véhicules et jusqu’à 330 mètres linéaires de marchandises. A partir de juillet prochain, il sera intégré à la flotte de FRS Iberia pour renforcer les opérations dans le détroit de Gibraltar et enrichir l’offre de la compagnie. «L’intégration du HSC Poniente Jet dans notre flotte permettra à nos clients de bénéficier d’une navigation rapide et confortable, tout en maintenant le haut niveau de service qui fait la réputation de FRS», a déclaré Ronny Moriana, directeur général de FRS Iberia.

A travers cette acquisition, le transporteur maritime ambitionne ainsi de renforcer sa présence dans la région, pour de meilleures expériences de voyage en mer. Les horaires seront prochainement annoncés. En attendant et dans le cadre de l’accompagnement des déplacements des voyageurs en période estivale, surtout des Marocains résidents à l’étranger dans le cadre de l’Opération Marhaba 2023 et l’Operación Paso del Estrecho (OPE), FRS Iberia renforce sa présence à partir des ports d’Algésiras et de Gibraltar.

Fluidifier l’achat de tickets et l’accès au quai

Dans le cadre de cette opération, il s’agit notamment de renforcer les systèmes de vente de tickets sur quatre destinations, à savoir Tanger Med, Ceuta, Tarifa et Tanger Ville. A terme, en période estivale comme hivernale, l’objectif sera que tous les passagers clients de FRS aient la facilité d’arriver à leurs ports de départ avec des résevations préalables, de manière à fluidifier le passage au niveau des guichets, comme à l’image des voyages par voie aérienne.

En période estivale, des espaces supplémentaires sont ouverts, également pour fluidifier l’accès des voitures au quai et faciliter l’entrée au bateau. Ces démarches s’inscrivent dans le cadre des actions de FRS pour développer de nouvelles activités commerciales, au-delà de ses eaux territoriales. Au cours des dernières décennies, l’entité basée en Allemagne est passée «d’opérateur régional de ferries pour passagers au groupe international comptant 70 navires et plus de 1 500 employés originaires de plus de 40 pays», indique un responsable de la compagnie à Yabiladi.

Chaque année, FRS transporte 7,4 millions de passagers et 1,7 million de véhicules sur ses lignes maritimes nationales et internationales. Il se compose de 21 filiales entre l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Amérique. «Dans le détroit de Gibraltar, FRS Iberia est l’un des principaux opérateurs avec 8 navires, allant des ferries rapides pour passagers aux ferries RoPax», ajoute la même source. Par ailleurs, FRS Iberia exploite un service régulier de trafic et de fret entre l’Espagne et le Maroc, depuis plus de 23 ans.