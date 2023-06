Essaouira : Compte à rebours pour le 24e Festival Gnaoua et musiques du monde

La ville d'Essaouira abritera le 24ème Festival Gnaoua et musiques du monde, du 22 au 24 juin prochain, en hommage à la culture africaine et à l'héritage musical régional et mondial. Depuis maintenant plus de deux décénnies, ce rendez-vous annuel propose une expérience unique aux mélomanes. Cette année, l'évènement appentera la ville à travers les grandes scènes partant de la médina à la plage, pour sa parade d'ouverture. Une quarantaine d'artistes se succèderont sur les scènes.

Selon un communiqué des organisateurs, des artistes tels que Selah Sue, Eliades Ochoa, Ky-Mani Marley, Hoba Hoba Spirit se produiront sur la scène de la place Moulay Hassan. Hind Ennaira, Larbi Imghrane, Hasba Groove et Gnawa Diffusion seront sur la scène de la plage.

A noter que pour cette édition, des artistes viendront des quatre coins du monde, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique.