Maroc : Arrestation d'un ressortissant franco-algérien pour détention et coups et blessures

Un ressortissant franco-algérien a été interpellé à Casablanca, après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par la justice française, pour exécuter une peine de prison prononcée dans une affaire de détention et d'agression physique grave.

Le pointage a en effet montré que le mis en cause âgé de 38 ans était visé par une notice rouge via Interpol, notamment pour sa participation à la détention d'une personne souffrant de handicaps physiques et mentaux, et ayant subi des coups et des blessures entraînant des fractures.

Le suspect a été placé en garde à vue, en attendant son extradition.