Forum «Gateway Africa» : Michael Bloomberg remercie le roi Mohammed VI

Les travaux de la première édition africaine de Bloomberg New Economy se sont ouverts aujourd’hui à Marrakech, sous le thème «Gateway Africa». Ce forum réunit plus de 200 décideurs économiques et politiques, nationaux et internationaux, afin de discuter des réponses aux défis actuels et contribuer à l’essor d’une Afrique durable.

Ce forum économique sera pour les participants l’occasion de partager leurs connaissances, de nouer des partenariats stratégiques et d’envisager des réponses communes aux défis auxquels le monde fait face à la fois sur le plan économique, environnemental et géopolitique. A ce sujet, Michael Bloomberg, initiateur de cet évènement, déclare : «L’Afrique a un rôle critique à jouer dans la résolution des problèmes mondiaux actuels, notamment la crise climatique, et le Maroc est au centre de ce jeu». Dans ce sens, il a remercié le roi Mohammed VI pour son apport significatif dans la tenue de la conférence.

De son côté, le chef de gouvernement Aziz Akhannouch, accompagné d'une forte délégation ministérielle, s'est exprimé en ouverture du forum en soutenant que le Maroc a, depuis toujours, fait office de «Gateway» pour ses pays frères d'Afrique vers l'Europe en vue d'établir des partenariats durables.