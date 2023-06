Maroc : La Banque mondiale alloue 350 M$ à la résilience climatique

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé, ce mardi à Washington, un prêt de 350 millions de dollars pour le Maroc, en soutien aux mesures de lutte contre les effets du changement climatique et pour améliorer la résilience, face à l’aggravation des impacts.

Dans un communiqué publié lundi, l'instance de Breton Wood a indiqué avoir donné son accord pour l'octroi de ce prêt visant à accompagner les «progrès considérables», que le Maroc réalise à traver à ses programmes sectoriels, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie.

«La conception du programme s’appuie sur les recommandations émanant du Rapport national sur le climat et le développement du Maroc (CCDR) 2022, qui identifie une série de principes directeurs pour des actions urgentes et la nécessité absolue de protéger les groupes vulnérables et les écosystèmes contre le changement climatique», indique le communiqué.

Des son côté, Carole Magevand, leader de secteur pour le développement durable pour les pays du Maghreb et coresponsable du programme pour les pays du Maghreb à la Banque mondiale, note que ce programme pourra protéger et réhabiliter les oasis en proie à des dérèglements climatiques versatilles et de mettre en place des solutions visant à aténuer leurs vulnérabilités aux changements climatiques.