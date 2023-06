Mohammed VI affirme protéger «les chrétiens marocains venus d’ailleurs pour résider au Maroc»

Marrakech accueille, du 13 au 15 juin, la Conférence parlementaire sur «le dialogue interconfessionnel : collaborer pour notre avenir commun». A cette occasion, le roi Mohammed VI a adressé un message aux participants, dont lecture a été donnée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami.

Le souverain s’est félicité du «choix pertinent du dialogue interconfessionnel comme axe majeur des débats, des réflexions et des interventions attendus». Le roi a regretté que «l’on soit toujours informé de la survenue d’actes de violence, de persécutions ou de meurtres perpétrés pour des motifs religieux ou sectaires ou au nom de l’appartenance à une civilisation (…) Aussi, une action institutionnelle et un travail de sensibilisation et d’éducation sont-ils nécessaires».

Mohammed VI a également mis en garde les promoteurs de l’islamophobie. «Nous devons aussi comprendre que la peur d’une religion ou plutôt la phobie suscitée intentionnellement autour d’elle finit par se muer en une forme de haine à l’égard de tous les aspects de cette religion ou de la civilisation qui lui est associée». Et de déplorer que «de nombreux médias parmi les plus suivis ne cherchent à travers leur ligne éditoriale qu’à alimenter la spirale du fanatisme et de la confrontation».

Une ouverture sur les Marocains convertis au christianisme

Le souverain a, par ailleurs, réaffirmé son engagement en sa qualité de commandeur des croyants à garantir le libre exercice des cultes. «Et à ce titre, il Nous échoit d’assurer la protection des juifs et des chrétiens marocains venus d’ailleurs pour résider au Maroc». Un passage qui constitue une ouverture sur les revendications des Marocains convertis au christianisme. Pour rappel, le roi Mohammed VI s’est engagé dans un message adressé aux participants au congrès sur «les droits des minorités religieuses en terre d’islam», tenu en janvier 2016 à Marrakech, à assurer la liberté de culte «aux chrétiens, toutes communautés et églises confondues, résidant légalement au Maroc».

Néanmoins, le texte royal avait évité alors de mentionner les cas des chrétiens marocains. Ils avaient d’ailleurs demandé, en décembre de la même année «d’autoriser la célébration de leur festivités en toute liberté que ce soit à l’intérieur des maisons ou dans les églises officielles» et «la fin des restrictions directes ou indirectes». Par cette ouverture sur les Marocains convertis au christianisme, le royaume entend être un modèle d’Etat où cohabitent les adeptes des religions monothéistes.

L’ONG marocaine «Damir» (Conscience) avait appelé en 2014 à l’abrogation de l’article 220 du code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement entre «6 mois à 3 ans et une amende de 100 à 500 dirhams, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion». Un texte qui sert de base pour justifier les expulsions d’étrangers accusés de prosélytisme. Et il en est de même pour les procès intentés contre des Marocains convertis à une autre religion.