Le festival Wecasablanca de retour pour une 4e édition

Le festival Wecasablanca organisé par Casablanca Events & animations revient pour sa quatrième édition, du 16 au 24 juin à l'espace Toro et au Mégarama de Casablanca. Dans sa vocation de mettre en avant Casablanca en tant que melting-pot culturel, Wecasablanca Festival est de retour pour mettre en avant la richesse de la musique marocaine, indique le communiqué de lancement du festival.

Durant les neuf jours de l'évènement, selon le communiqué, l'entrée sera ouverte au grand public qui aura à vivre des moments intenses de musique, tout en découvrant les multiples univers du patrimoine musical national. Durant les six premiers jour, une dizaine d'artistes confirmés et des étoiles montantes se produiront sur le podium de l'Espace El Toro pour donner au public des concerts inédits, à partir de 20h30, avec des artistes tels que Najat Rajoui et Houda Saad, Mehdi Fadili, Mehdi Mozayine ou encore le chanteur Mourad Bouriki et l’Orchestre Philharmonique du Maroc.

Les trois derniers jours, à partir du 22 juin, le festival se poursuivra au Megarama et célébrera la Fête de la musique en partenariat avec l'Association marocaine de la musique andalouse. Au fil des ans, le festival Wecasablanca est devenu, selon ses organisateurs, une fierté qui prend ses racines dans l’ADN de la ville, pour en faire un festival unique en son genre, propre à la ville de Casablanca et à l’identité de ses citoyens