Attijariwafa Bank et TapTap Send lancent un nouveau service de transfert

L'entreprise Finetech TapTap send s'allie à Thunes, en partenariat avec Attijariwafa Bank, pour lancer un nouveau service de transfert d’argent, sans frais, au Maroc destiné au Marocains du monde (MDM) et leurs proches au Maroc. Il s'agit, selon un communiqué de Taptap Send publié ce mardi, de donner aux MRE la possibilité d'effectuer des virements instantanés vers un compte bancaire au Maroc, à travers «une technologie révolutionnaire et sécurisée» et «une application simple et user-friendly» pour faciliter les transactions et permettre de faire plusieurs transactions par jour.

Marouane Taffah, co-fondateur du corridor Maroc, indique dans le communiqué que le but de cette collaboration avec Attijariwafa Bank est de challenger le service de transfert d'argent, précisant que l'objectif est de «devenir l'alternative» pour les résidants marocains à l’étranger, afin de leurs éviter les moyens «de transferts complexes, coûteux et fastidieux». Pour cela, la Startup a mobilisé une équipe disponible 24/7, disposant de tous les atouts necessaires pour couvrir les zones d'Europe, des Etats-Unis et du Canada.

Faisant de la sécurité des données clients, sa priorité, la Startup respecte la réglementation sur la protection des données personnelles, RGPD, applicable dans la zone de l'Union européenne.