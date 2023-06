Maroc : SAP Afrique francophone et Atlas Cloud Services renforcent leur collaboration digitale

Le président du conseil d’administration de Atlas Cloud Services, Hicham El Habti et le directeur général de SAP Afrique francophone, Hicham Iraqi Houssaini, ont renforcé, lundi à Benguerir, leur collaboration dans la gestion de la transformation digitale au Maroc et en Afrique. Le but de cette collaboration est de permettre aux entreprises marocaines deplus de 25 secteurs de bénéficier des solutions cloud de SAP.

Selon un communiqué conjoint, les deux parties indiquent que la mise en place d’une offre cloud de l’ERP SAP dans les serveurs de Atlas Cloud Services favorise le renforcement de la gestion des données par la puissance des solutions RISE with SAP et stocker leurs informations au Maroc. Cela répond à l'engagement du gouvernement marocain en faveur de systèmes et de solutions numériques efficaces, dans le cadre de son programme de transformation numérique.

Par ce premier cloud privé au Maroc, SAP témoigne de son engagement à investir dans un marché africain réputé pour ses efforts de numérisation. Réda Loudiyi, directeur général d’Atlas Cloud Services, précise que leur participation à ce projet contribue à «la souveraineté numérique du Maroc». De son côté, Mehdi Aroussi, directeur de l’offre ERP Cloud de SAP Afrique francophone, indique que grâce à la solution du «cloud privé de SAP, le Maroc peut exercer un plus grand contrôle sur ses données et sa gouvernance numérique».