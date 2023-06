Maroc : Durant l’Opération Marhaba, GNV marque ses 30 ans de service maritime

15 ans de présence au Maroc et 30 ans d’histoire ont été fêtés par Grandi Navi Veloci (GNV), lors d’une rencontre à Tanger ayant connu avec participation de l’ambassade d’Italie à Rabat, le PDG de GNV, Matteo Catani, Mohamed Kabbaj, partenaire de GNV au Maroc, mais aussi une délégation de la municipalité de Gênes dirigée par le conseiller pour le patrimoine, le port, la mer et la pêche, Francesco Maresca. Des représentants d’institutions marocaines et internationales, ainsi que de partenaires commerciaux y ont pris part. Tenue au Palais des institutions italiennes (Plais Moulay Abdelhafid), cette réception a aussi accueilli une délégation de la municipalité de Gênes, pour conclure un jumelage avec la ville de Tanger.

Lors d’une conférence de presse tenue préalablement, Matteo Catani a exposé les perspectives pour la destination du Maroc, en collaboration avec les autorités du pays, la Fondation Mohammed V et toutes les parties qui contribuent à mener à bien l’Opération Marhaba 2023 pour le transport des Marocains résidant à l’étranger (MRE). Cette saison estivale de traversée est particulière à plusieurs titres, puisqu’elle intervient après trois ans de crise de Covid-19 ainsi que la levée des mesures d’état urgence sanitaire.

«Le Maroc est le deuxième marché le plus important pour GNV, précédé seulement de l’Italie. L’été dernier a été très positif pour nous ayant transporté un total de plus de 2,3 millions de passagers, soit plus de 50% de plus qu’en 2021 et 26% de plus qu’en 2019.» Matteo Catani - GNV

Le responsable qualifie ce bilan d’«excellent résultat malgré le fait d’avoir eu plus de trois mois de moins disponibles sur les lignes marocaines, en raison des fermetures dues à la pandémie». «L’année dernière, nous avons transporté 380 000 passagers sur les seules lignes du Maroc et cette année, nous visons à dépasser le demi-million», a-t-il ajouté. «L’un des points sur lesquels nous nous concentrons est la recherche de la ponctualité, que nous essayons de maximiser à travers la Control Tower, notre centrale hautement technologique active 24/7 qui nous permet de surveiller en permanence l’ensemble de la flotte et en particulier un certain nombre de facteurs clés pour son efficacité», a encore souligné le PDG.

Rapprocher les cités maritimes des deux pays

Partenaire de la compagnie au Maroc, le directeur général de MSC Mohamed Kabbaj a déclaré inscrire ce développement «dans un parcours de travail commun qui nous voit quotidiennement engagés à suivre les indications de la Marine marchande – notre administration de tutelle – et de la Fondation Mohammed V qui coordonne l’Opération Marhaba et est toujours présente dans les ports et sur nos navires». Par ailleurs, il a exprimé ses dispositions à «créer un programme de développement à long terme visant à améliorer encore la offre». Cette année et sous les directives du roi Mohammed VI, le ministère du Transport et le ministère des Affaires étrangères, GNV collabore avec les administrations concernées pour assurer le succès de l’Opération Marhaba 2023, du 5 juin au 15 septembre, permettant à plus de 3 millions de MRE de voyager entre leurs deux pays.

«Grâce à l’étroite collaboration avec la marine marchande et le ministère des Transports, nous sommes toujours à la recherche d’amélioration des services. C’est précisément sous l’impulsion de la marine marchande que nous avons intensifié par exemple la liaison Civitavecchia-Tangeri afin de faciliter la communauté marocaine résidant dans le sud de l’Italie pour leur voyage de retour au Maroc.» Mohamed Kabbaj - MSC

Actuellement, GNV est le premier transporteur de ferries en Méditerranée en termes de lits disponibles. A partir de la fin de 2024, la compagnie envisage l’arrivée du «premier de quatre nouveaux navires prévus et actuellement en construction». Dans ce même cadre, «la volonté de l’administration municipale de Gênes est d’activer un lien supplémentaire entre les deux territoires qui ont par nature de nombreux points communs, à commencer par la mer et le port, sources importantes pour leur histoire, leur économie, leur vie sociale et culturelle», a souligné GNV.

«Le lien entre une compagnie maritime et les villes balnéaires et les pays qu’elle atteint par ses propres moyens est de plus en plus étroit. Le ferry, avec une grande capacité de transport de personnes et de marchandises, représente en effet aussi un important porteur direct et indirect d’intérêts sur les territoires qu’il relie par voie maritime, contribuant ainsi au bien-être, au développement économique et social et à l'échange culturel de ceux-ci», ajoute encore la compagnie.

«Aujourd’hui est une journée spéciale pour les relations entre l’Italie et le Maroc. Nous célébrons les 30 ans d’histoire de la compagnie italienne Grandi Navi Veloci et les 15 ans d’exploitation au Maroc. 15 ans où GNV a constamment assuré la connexion entre les deux rives de la Méditerranée, permettant à des centaines de milliers de Marocains et d’Européens chaque année, à l’occasion de l’Opération Marhaba. Une démonstration vertueuse, dont le GNV est l’un des outils, de peuples qui s’unissent pacifiquement, d’économies qui prospèrent, de cultures qui s’enrichissent mutuellement», a souligné dans son discours l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco.

Capitaliser sur le passé historique maritime de Tanger et Gênes

Cette synergie constitue un des «exemples concrets» de la façon dont les relations entre l’Italie et le Maroc «peuvent encore se développer». «L’ambassade d’Italie, le consulat général à Casablanca et tout le système italien présent au Maroc sont disponibles et travaillent pour accompagner ce développement», a-t-il indiqué. «Gênes et Tanger ont un ancien réseau de relations commerciales qui ont leurs racines entre les XIIIe et XVe siècles, à l’époque des républiques maritimes, lorsque les flottes marchandes de notre ville faisaient escale dans les ports marocains pour acheter de l’orge et du blé», a déclaré pour sa part le conseiller au port de la municipalité de Gênes.

«Avec GNV, nous avons entamé une collaboration étroite pour le recrutement de nouveaux professionnels liés à l’économie bleue dans le cadre des compétences bleues dans le cadre de ‘Blue Vision vers The Ocean Race Genova The Grand final’, une synergie qui donne d’excellents résultats pour démontrer comment le travail d’équipe entre tous les acteurs de l’économie de la mer peut donner des résultats dans le cadre de la réunion organisée avec la presse, management de GNV a présenté les perspectives et les nouveautés pour la destination au Maroc», a-t-il ajouté.

Le marché marocain est ainsi considéré par GNV comme «historiquement important», avec une stratégie reposant sur «la volonté d’améliorer encore la fréquence de service et d’augmenter la capacité et le nombre de cabines mises à disposition sur les navires pour les voyages moyen et long-courriers». A ce titre, GNV a déjà ouvert Maroc deux nouvelles antennes à Tanger et à Nador, cette année, pour la billetterie et la gestion des opérations portuaires. Plus de 40 ressources ont été embauchées, avant l’objectif de passer au double, d’ici la fin 2023.