Gaz naturel : Un accord lie IFC et le ministère de la Transition énergétique du Maroc

Le vice-président de la société financière internationale IFC, Sergio Pimenta et la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, ont signé un accord de partenariat, ce lundi à Rabat, pour le développement d’une infrastructure gazière durable. L'occasion pour les deux parties de consolider «la feuille de route nationale du gaz naturel» et de «structurer un partenariat public-privé (PPP) plus durable en vue d'accompagner en vue d'accompagnerle pays dans sa transition energétique à l'horizon 2023, nous précise un communiqué du ministère.

Toujours selon le communiqué, cet accord permettra à la société IFC, membre du groupe de la Banque mondiale (BM), d'assister le ministère dans la régulation de ce domaine en vue de selectionner les meilleurs «partenaires privés pour développer, financer et exploiter l'infrastructure». Leila Benali s'est exprimée à ce sujet, déclarant que l'objectif est de «bénéficier des capitaux et du savoir-faire du secteur privé» dans le but de «bâtir un marché du gaz intégrant les meilleures pratiques internationales». Pour sa part, Sergio Pimenta, vice président d'IFC, a indiqué que ce partenariat donnerait au Maroc d'accéder plus rapidement à son objectif de neutralité carbonne par la mise en place d'infrastructures essentielle à la réalisation de cette transition écologique dans les partenariats public-privé.

La société financière internationale IFC, avait déjà accompagner le Royaume, 2005, dans le domaine l'Agriculture avec la conception et la mise en œuvre du premier projet d'irrigation PPP dans le monde, à Taroudant.