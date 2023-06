Football : Le Maroc et le Cap-Vert se quittent sur un nul

La sélection nationale de football et son homologue cap-verdienne se sont quittées sur un nul blanc (0-0), à l’issue du match amical disputé lundi au Complexe sportif prince Moulay Abdellah à Rabat. Dès l’entame du match, les hommes de Walid Regragui ont montré un visage offensif en s’accaparant le ballon avec des débordements sur les flancs ayant abouti à la première occasion qui s’est présentée à Abderrazak Hamd-Allah à la 5e minute.

Les Lions de l’Atlas ont maintenu la pression sur le bloc défensif des Cap-verdiens et ont, à plusieurs reprises, été proches d’ouvrir le score, à l’instar d’Imrane Louza et Hakim Ziyech, qui a porté le brassard du capitaine d’équipe lors de ce match. Les Cap-verdiens, eux, se sont montrés menaçants sur des contre-attaques rapides pour tenter de surprendre les éléments nationaux qui ont fait montre de solidité défensive.

De retour des vestiaires, les changements opérés par Walid Regragui, avec l’entrée de Youssef En-Nesyri, Oussama Idrissi, Jawad El Yamiq et Zakaria Aboukhlal ont dynamisé le jeu du Onze national qui s’est montré plus déterminé à ouvrir la marque. Devant des gradins combles et des supporters enthousiasmes, les Lions de l’Atlas ont maintenu tout au long de la seconde période une pression constante sur la ligne défensive du Cap-Vert sans pour autant réussir à inscrire le but de la victoire.

Ce match amical contre le Cap-Vert s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale pour sa rencontre face à l’Afrique du Sud le 17 juin à Johannesburg, pour le compte des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire-2023.