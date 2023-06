Le soutien au Polisario, une priorité pour l’Algérie au Conseil de sécurité

Le ministre algérien des Affaires étrangères a présenté, lundi à Alger, les priorités de son pays au Conseil de sécurité. «L’Algérie poursuivra son soutien indéfectible aux justes causes de la Palestine et du Sahara occidental et les droits des peuples des deux pays à mettre fin à l’occupation de leurs terres usurpées, conformément aux dispositions des règlements et résolutions pertinents des Nations unies», a précisé Ahmed Attaf dans une allocution lors d’une cérémonie organisée par le Premier ministre pour célébrer l’élection de l’Algérie au CS.

«L’Algérie œuvrera à encourager la paix et des solutions durables aux crises qui privent nos frères du bienfait de la sécurité et de la stabilité en Libye, au Mali, au Soudan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Somalie, au Yémen et en Syrie.» Ahmed Attaf

Dans la présentation faite la semaine dernière à New York sur les objectifs de la candidature de l’Algérie et les priorités de son mandat au Conseil de sécurité, Ahmed Attaf n’a pas évoqué la question du Sahara, bien qu’il ait mentionné à deux reprises des «menaces pesant sur la région du Sahel». Ce n’est qu’après avoir assuré la présence de son pays au tour de table de l’instance exécutive de l’ONU que le chef de la diplomatie a soulevé «la décolonisation du Sahara occidental» avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Le Polisario s’est félicité de l’élection de l’Algérie au tour des tables des Quinze. «L’Algérie est considérée comme la voix défendant les causes justes dans le monde, au premier rang desquelles la cause sahraouie», a indiqué le Front dans un communiqué.

Alger revendique un «statut d’observateur» dans le cadre du dossier du Sahara, mais refuse de prendre part au processus politique mené par l’ONU.