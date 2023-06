Préoccupations en Espagne par l’arrivée au Maroc de drones chinois Wing Loong ll

Des membres de l’armée de l’air du Maroc ont terminé les 7 mois de formation en Chine pour se familiariser avec les drones Wing Loong ll, rapportent plusieurs médias espagnols. La formation a eu lieu après que le royaume ait acquis ces avions sans pilotes, conçus et fabriqués par l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Le Maroc possédait déjà quatre appareils de l’ancien modèle, Wing Loong l, offerts par les Emirats arabes unis, ajoutent les mêmes sources.

Le drone Wing Loong II se distingue par sa capacité à transporter jusqu'à 480 kilos de bombes et 12 missiles à guidage laser. Le système jouit d'une autonomie de 20 heures et peut atteindre une vitesse maximale de 379 km/h. Sa portée opérationnelle est de 1 500 kilomètres et il est équipé d'un système de communication par satellite.

En Espagne, des médias observent le renforcement de la flotte des drones des Forces armées royales (FAR) avec appréhension. «Si le réarmement du Maroc répond fondamentalement au conflit avec l'Algérie, ce type d'armes n'en constitue pas moins une menace pour l'Espagne. Il ne faut pas oublier qu'en plus du Wing Loong II, et avant le Wing Loong I, les FAR avaient acheté 13 unités de drones turcs Bayraktar TB2 pour environ 59 millions d'euros, ainsi que le Harop kamikaze, de la société Israel Aerospace Industries (IAI) ou encore WanderB et ThunderB israéliens», explique La Razon.

Des préoccupations qui refont surface à chaque fois que le royaume signe des contrats d’armement. En avril dernier, l’ancien Premier ministre, José Maria Aznar, et les médias de la droite ont alerté des conséquences de l’acquisition par les FAR des Etats-Unis des systèmes de lanceurs-missiles à haute mobilité (HIMARS), sur la sécurité de l’Espagne

En juillet 2022, le Maroc a commencé à négocier avec la Chine l’achat de drones de type Wing Loong 2 pour remplacer les Wing Loong 1. Le royaume est un client de l’industrie militaire chinoise. En novembre 2021, les FAR ont réceptionné le premier lot du système chinois de défense anti-aérienne FD-2000B commandé en 2017. Le dispositif, d’une capacité de 250 km, a été installé dans la base militaire de Sidi Yahya El Gharb, située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Rabat. Le Maroc a aussi commandé des systèmes de défense anti-aérienne chinois à moyenne portée Sky Dragon 50, également acquis en 2017.