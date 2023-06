African Lion : Un hôpital chirurgical pour les populations de Tiznit

En marge de ses exercices militaires mettant en collaboration plusieurs armées, «l'African Lion» a déployé un hôpital médico-chirurgical de campagne, dans la collectivité territoriale de Rasmouka (Province de Tiznit), au titre des activités parallèles. En collaboration avec l'armée américaine, les Forces armées marocaines (FAR) ont pu mobiliser une équipe de plus de 250 éléments, assurant des prestations médicales et chirurgicales au profit des populations locales, a indiqué à la MAP le médecin colonel Salah Eddine Hassouna, médecin chef de l’hôpital de campagne.

Il a ajouté que depuis sa mise en exercice, le 30 mai dernier jusqu'à aujourd'hui, ce sont plus de «7 800 patients qui ont bénéficié de près de 24 500 prestations médico-chirurgicales, dont 300 interventions chirurgicales, ainsi qu'à la distribution de 1450 paires de lunettes, dans 2 blocs opératoires, des unités d’hospitalisation de 30 lits extensibles, 6 unités dentaires, une unité de radiologie, une unité de stérilisation, un laboratoire, une pharmacie et un module social».

Pour rappel, African Lion est un exercice militaire organisé par le Maroc et les Etats-Unis et regroupant plus de 18 pays, jusqu'au 16 juin prochain, dans sept régions marocaines.