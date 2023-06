Belgique : Fausse alerte à la bombe devant le consulat du Maroc à Liège

Une alerte à la bombe a été lancée, ce lundi matin autour de 10 heures, après le signalement d'un véhicule suspect devant le consulat du Maroc à Liège (Belgique). Un signalement qui s'est avéré faux, après une enquête de la zone de police liégeoise, indiquée dans un tweet de Police de Liege.

Le véhicule stationné devant le consulat, situé numéro 42 du boulevard la Sauvenière, avait après signalement poussé la police à bloquer la circulation sur le boulevard, en direction des Guillemins, indique la même source. Le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) s’est rendu sur place par mesure de précaution, avant de signifier quelques minutes plus tard qu'il s'agissait d'une fausse alerte et que la circulation reprendrait sur ledit boulevard.