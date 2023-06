Maroc-Israël : Un salon sur la coopération dans le domaine de l'eau à Tel-Aviv

Le Centre pour impact juif, dirigé par Robert Singer, organisera le salon diplomatique, «Sacred And Scarce: Enhancing Water Cooperation in Région Mena, Faits saillants sur le partenariat Maroc-Israël», en collaboration avec le chef du bureau de liaison du Maroc auprès d'Israël, Abderrahim Beyyoudh. Mardi 13 juin dans les locaux de FISCHER FBC & Co, à Tel Aviv à 9h30, ce panel comprendra une table ronde en vue de partager les connaissances et les technologies sur l'utilisation et le dessalement de l'eau.

Selon les propos de Robert Singer au Jpost, cet évènement regoupe pluieurs acteurs et décideurs du secteur, en vue de renforcer les liens entre les deux pays sur la question de l'eau. Pour sa part, Le chef du bureau de liaison du Maroc auprès d'Israël, Abderrahim Beyyoudh, a ajouté que le Maroc fait face à «sa plus grave sécheresse depuis plus de trois décennies». Il estime que ce panel arrive à un bon moment, où le royaume essaie à travers plusieurs projets de sortir de cette phase critique.