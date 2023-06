La compagnie aérienne Binter renforce ses destinations au Maroc

La compagnie aérienne Binter Canarias a lancé trois nouvelles destinations, Essaouira, Tanger et Guelmim, pour renforcer ses liaisons avec le Maroc. Il s'agira de vols directs opérés depuis Lanzarote. Le Maroc devient ainsi le plus grand programme de l'histoire de la compagnie, avec les liaisons ouvertes au départ des îles Canaries.

Selon le site Expreso, les vols seront opérés par un avion ATR 72 de 72 passagers, qui reliera deux fois par semaine Essaouira, mardi et samedi. Pour Tanger, la compagnie Binter atterira une fois, les mercredis, à partir du 4 juillet jusqu'au 12 septembre. En 2023, ce sont plus de 78 000 sièges sur ses précédentes destinations avec plus de 36 vols hebdomadaires.

L'opération est devenue possible grâce aux efforts de l'Office national marocain de tourisme (ONMT), dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord de collaboration entre les deux parties, pour renforcer leur engagement en faveur de la relance du tourisme et de la connectivité avec les îles Canaries.