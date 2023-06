Guinée : Un chef de gang entre le Maroc et la Belgique s’évade de la prison de Conakry

Principal chef de gang entre le Maroc et la Belgique, un ressortissant binational s’est évadé d’une prison à Conakry (Guinée), depuis mardi. Près d’une semaine plus tar, le dénommé Ibrahim Akhlal reste introuvable. Il est désormais activement recherché à l’échelle internationale à travers Interpol. En mars 2020, le jeune homme s’est déjà évadé de la prison de Saint-Gilles en Belgique, après sa condamnation à une peine de 21 ans pour vol à main armée. Incarcéré à la prison de Conakry depuis décembre 2022, il a également réussi à s’en évader.

Ibrahim Akhlal est tout autant recherché par la justice néerlandaise, selon les médias belges. Il est soupçonné d’avoir participé au vol d’or et de pierres précieuses à Amsterdam survenu en mai 2021. En mars 2022, la police fédérale belge a lancé un mandat d’arrêt international à son encontre, à la demande de la justice néerlandaise. En décembre 2022, il est arrêté à Conakry, où il est incarcéré. Le jour de sa fuite, il a été admis à l’infirmerie de la prison, avant de s’en évader.

Certains gardiens et employés de la prison seraient soupçonné d’avoir été de mèche avec le fugitif. Six parmi eux, entre gardes et infirmiers, ont été démis de leurs fonctions.