Maroc : Six blessés sur le tournage de Gladiator 2 de Ridley Scott

Six personnes ont été blessées à la suite d’un accident survenu sur le plateau de tournage de Gladiator 2 au Maroc, lors d’une scène de feu et de cascade pyrotechnique, provoquant des brûlures mais sans que le processus vital des victimes ne soit engagé. Le studio Paramount a indiqué que les premiers soins ont été apportés sur place et qu’aucun acteur de la distribution principale n’a été présent au moment de l’accident. Vendredi soir, quatre des blessés sont restés encore hospitalisés. L’origine de l’incident n’a pas été communiquée.

Le tournage de cet opus de Ridley Scott intervient plusieurs décennies après Gladiator, qui a fait de Russell Crowe une vedette dans ce genre de film et une figure cinématographique associée aux intrigues de l’empire romain. Cette suite montrera Lucius adulte, possible héritier de l’empire à la mort de son oncle Commode (Joaquin Phoenix). Ce personnage est le petit-fils de Marc Aurèle et le neveu de empereur Commode, contre qui Maximus (Russell Crowe) se rebelle.

Pour incarner Lucius adulte, Ridley Scott a choisi Paul Mescal, figure du cinéma irlandais. Du haut de ses 27 ans, cet acteur a été nommé aux Oscars en janvier dernier, pour son rôle époustouflant de père célibataire en proie à la dépression, dans le film Aftersun.

La distribution qui fait la part belle aussi aux vedettes et révélations issues des productions de séries, comme Lior Raz (Fauda),Pedro Pascal (The Last Of Us), Joseph Quinn (Stranger Things) et May Calamawy (Moon Knight), Fred Hechinger (The White Lotus).