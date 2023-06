Après avoir félicité le Maroc, la Mauritanie salue l’élection de l’Algérie au CS de l’ONU

Entre le Maroc et l’Algérie, la Mauritanie est contrainte de jouer le funambule. Nouakchott tient à préserver ses bonnes relations avec ses deux voisins maghrébins. Après avoir salué les efforts du Maroc dans le rapprochement entre les parties libyennes, la Mauritanie a félicité l’Algérie pour son élection membre non-permanent au Conseil de sécurité.

Le gouvernement mauritanien «a appris avec satisfaction l’élection de la République algérienne démocratique et populaire membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour les deux prochaines années à partir de janvier 2024», indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué relayé par l’agence AMI.

«Le gouvernement mauritanien, tout en félicitant l’Algérie sœur pour ce grand succès diplomatique, affirme que l’élection de l’Algérie au Conseil de sécurité de l’ONU ajoutera à ce forum onusien une voix forte qui contribue à la défense des causes et intérêts stratégiques arabes et africains et au renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde», ajoute la même source.