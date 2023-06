SIEL 2023 : L’ancien Prix Nobel Wole Soyinka prône la littérature comme outil de résistance

Les passionnés de la littérature se sont donnés rendez-vous, vendredi, pour une rencontre organisée dans le cadre de la 28e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) avec l’ancien prix Nobel nigérian, Wole Soyinka, qui a disséqué le rôle de la littérature comme forme de résistance. Devant une salle comble, cette grande figure de la littérature africaine, qui compte à son escarcelle un prix Nobel de littérature reçu en 1986, n’a certainement pas manqué de fasciner par ses idées, sa réflexion et son enthousiasme.

Cette icône des mots a fait appel à sa plume et à la dramaturgie pour rester au chevet des personnes réprimées et dénoncer toutes les formes de corruption et de discrimination. Tout en passant son monde intellectuel au peigne fin, Wole Soyinka a indiqué que la littérature s’érigeait comme moyen de militantisme et procède du sens de la résistance, notant la nécessité de porter haut la voix de la démocratie. Dans cette perspective, l’écrivain a mis en avant l’importance de la quête de la liberté pour rompre avec le passé archaïque de l’esclavage, notamment à la faveur de l’écriture et du théâtre.

Dramaturge, poète, romancier et essayiste nigérian, Wole Soyinka a publié plus d’une quarantaine d’ouvrages et reste actif au sein de diverses organisations artistiques internationales et de défense des droits humains. Il est professeur émérite de littérature comparée à l’université Obafemi Awolowo, au Nigeria, membre honoraire à vie du Churchill College, à Cambridge, au Royaume-Uni, et Overseas Hutchins Fellow à l’université de Harvard aux Etats-Unis. Il est actuellement professeur de lettres et sciences humaines à l’Université de New York, à Abu Dhabi.

Wole Soyinka est essentiellement un dramaturge, mais ses œuvres couvrent différents genres littéraires – de la poésie aux essais, en passant par le théâtre et la fiction en prose, qui explorent principalement la condition humaine sous l’angle du pouvoir et de la liberté. Sa compilation d’essais en deux volumes rassemble près d’un demi-siècle de réflexions sur ce thème et d’autres thèmes connexes, à travers les cultures, la politique et l’histoire, publiée en mars 2023 et intitulée Of power and freedom.

Son livre de fiction en prose Chronicles from the land of the happiest people on earth a été inclus dans les 100 œuvres de fiction les plus remarquables de 2021 et traduit en plusieurs langues.