France : Le maire de Roubaix relaxé des accusations de «prosélytisme musulman»

Le tribunal correctionnel de Lille a relaxé, jeudi, le maire de Roubaix, Guillaume Delbar (Divers droite), qui a été poursuivi pour «détournement de fonds publics par négligence», en faveur d’une association musulmane. L’élu a été visé par une enquête, après avoir subventionné une organisation taxée de «prosélytisme musulman». A ses côtés ont été jugés à ses côtés le président de l’ONG Ambitions et initiatives pour la réussite (AAIR), Nordine Khabzaoui, le trésorier et une salariée, tous également relaxés. Le tribunal a motivé sa décision par l’absence dans le dossier d’un rapport de la préfecture consacré à cette structure et sur lequel repose l’accusation, rapporte l’AFP.

Selon la même source, les juges ont également considéré que «même si un enseignement religieux avait pu être dispensé au sein de cette association, il n’a pas été établi par l’enquête que des subventions publiques avaient servi à le dispenser». Pour le président de l’AAIR, «c’est un soulagement complet». L’accusation invoque des subventions publiques et des locaux mis à disposition de l’association à titre gracieux, ainsi que la mobilisation de deux volontaires du service civique, «sous couvert de cours de langue arabe». Le préjudice de la mairie et de l’Etat ont été questionnés.

Pour autant, le maire de Roubaix doit encore comparaître devant la justice, dans le cadre d’une autre affaire. Il s’agit cette fois-ci de soupçons d’«escroquerie aggravée», en appel à Douai. Dans ce dossier, l’élu a déjà été condamné en première instance.