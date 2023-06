Maroc : Bloomberg New Economy réunit plus de 200 décideurs au Gateway Africa

Le Maroc accueille la conférence Bloomberg New Economy Gateway Africa, les 13 et 14 juin à Marrakech. C'est la première fois que l'évènement, qui enregistre la participation de décideurs politiques, dirigeants de grandes entreprises et leaders d'opinion, se tient en Afrique pour échanger autour du thème «Gateway Africa», sur les enjeux économiques et géopolitiques.

Selon Bloomberg New Economy, durant ces deux jours, les dirigeants des secteurs privé et public seront amenés à discuter des problèmes globaux les plus urgents et évaluer les solutions potentielles dans le contexte des priorités locales et régionales. Il s'agira de sujets tels que l'impact d'un ralentissement de l'économie mondiale, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, les chocs de la chaîne d'approvisionnement, le resserrement des conditions financières et le risque croissant de détresse parmi les emprunteurs souverains.

Cet évènement de référence devrait réunir près de 200 invités triés sur le volet et devrait être inauguré par le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.