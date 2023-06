SMAP Immo : Taghazout Bay présente son offre résidentielle premium

Le Salon de l'immobilier marocain à Paris (SMAP Immo) ouvrira ses portes, du 9 au 11 juin, permettant aux promoteurs nationaux de présenter leurs offres aux Marocains du monde (MRE). La Société d’aménagement et de promotion de la station Taghazout (SAPST), dans un communiqué ce mercredi, a annocé sa participation à la 18e édition du Salon, prévu au Parc d'exposition de Versailles, en vue de présenter son projet «Taghazout Bay».

Il s'agira de présenter les projet immobiliers développés en complèment de l'offre hôtelière aux Marocains d’Europe désireux d’investir dans la région de Souss-Massa. Ce sont, selon un communiqué, trois projets phares avec differents concepts : Taourirt (livraison en juillet 2023), Tamourrit et Towset Appartement.

Pour sa dixième participation, les promoteurs de «Taghazout Bay» proposeront aux participants, dans leur stand, la possibilité de découvrir l'aménagement des projet grâce à une visite virtuelle immersive jusqu'à 360°.

La dernière édition du SMAP Immo en 2022 a enregistré plus de 35 000 visites en trois jours. L’évènement s’est imposé ces deux dernières décennies comme la plus grande vitrine de l’immobilier marocain hors du royaume avec des centaines de projets immobiliers de différents standings, dans plus de 60 villes marocaines.