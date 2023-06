Tourisme : Le Maroc pourrait battre les records de 2019

Le secteur touristique au Maroc affiche une croissance en hausse au fil des années, depuis les blocages auxquels il a été confronté dû à la Covid-19, selon les données de l'Observatoire du tourisme du pays. Pour la période jusqu'au mois d'avril dernier, ce sont plus de 1,1 million de touristes qui ont visité le royaume, soit une augmentation significative par rapport à 2019 et 2022 respectivement de 4% et 90%.

Selon l'observatoire, l'augmentation des visites est due à une augmentation des arrivées des «visiteurs étrangers» 91% ainsi qu'à l'arrivée de Marocains résidant à l'étranger (MRE) 90%, par rapport à avril 2022 générant 10% des revenus de plus que 2019 soit 7,1 milliards de MAD (700 millions de dollars) contre 6,5 milliards de MAD en 2019 (650 millions de dollars). Le nombre de nuitées passées par les touristes dans les établissements d'hébergement classés a régerssé de 22% par rapport à la même période en 2019.

Les plus fortes augmentations de communautés touristiques viennent des pays d'Europe, l'Espagne en tête avec 35% de plus que 2019. Le Royaume-Uni et l'Italie ont enrégistré aussi des augementation avec respectivement 13% et 4%.

Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), le tourisme constitue un pilier de l'économie avec 11% du PIB du royaume Chérifien et un grand pourvoyeur d'emploi. La contribution du secteur du tourisme devrait atteindre 11,5% du PIB d'ici la fin de 2023, atteignant 156 milliards de MAD (15,3 milliards de dollars), soit un bond de 7,1% par rapport à 2022 et de 4,8% par rapport à 2019.