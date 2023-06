Maroc : Signature d'un accord football-tourisme entre la FRMF et l'ONMT

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l'Office national marocain de tourisme (ONMT) ont signé un accord de partenariat stratégique, ce mercredi au complexe Mohammed VI à Rabat, visant à promouvoir la destination touristique Maroc à travers le football. Ce partenariat couvrira la période de 2023 à 2030. Selon le communiqué conjoint des deux parties, l'ONMT s'engage à intégrer le ballon rond dans ses prochaines campagnes, en utilisant l'image de la sélection nationale dans ses communications et aussi d'accompagner la fédération «pour une communication inclusive et concertée autour du tourisme sportif au Maroc».

Quant à la FRMF, son engagement garantira à l'ONMT, «en tant que partenaire officiel», une visibilté sur tous les supports de communication autour des équipes de football et une présence additionnelle sur les «branding» des équipements vestimentaires des équipes nationales ainsi que les dispositifs additionnels en bord de terrain.

Faouzi Lekjaa, président de la FRMF, s'est dit convaincu que ce partenariat vient accompagner la fédération dans «stratégie de la Fédération en matière de promotion» du football au Maroc. Des son côté, Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, s'est dit «honoré» de pouvoir travailler en collaboration avec la Fédération de football pour faire «rayonner le Maroc et son tourisme sportif» à travers le monde.

Toujours selon le communiqué, ce partenariat s'inscrit dans la dynamique de la candidature tripartite du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour l'organisation de la Coupe du monde 2030 de football.